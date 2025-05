Ein Blick in die Zukunft bedarf oftmals reichlich Fantasie. Hinsichtlich technologischer Entwicklungen kann man sich ob der rasanten Veränderungen in der Regel noch seltener sicher sein als ohnehin. Da kann es helfen, ab und an einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, um potenzielle Veränderungen besser antizipieren zu können: „Hätte man mich vor 15 Jahren gefragt, ob ich aufhören würde, physische DVDs zu kaufen, hätte ich absolut nein gesagt – jetzt aber bin ich glücklich, digitale Inhalte zu abonnieren und diese auf Abruf zu streamen“, sagt Jonathan Davenport, Senior Director Analyst bei Gartner. Mit diesem Vergleich will der Experte andeuten, dass eine ähnliche Dynamik auch in der Automobilindustrie wahrscheinlich sei. Doch bevor die OEMs dauerhaft erfolgsversprechende Monetarisierungsstrategien für die Zeit nach dem Verkauf des Autos etabliert haben, dürften noch einige Jahre vergehen.

Inzwischen zeigt sich, dass diese Monetarisierungsstrategien schwerer zu etablieren sind als angenommen: Laut einer Studie von Deloitte investieren über 90 % der OEMs in SDV-Technologien, doch der Return on Investment bleibt bislang gering. Der größte Hemmschuh seien Komplexität, hohe Entwicklungskosten und die fehlende Zahlungsbereitschaft der Kunden für On-Demand-Features.