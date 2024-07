Der Job ist herausfordernd, verantwortungsvoll und zukunftssicher: KI-Manager. Seit zweieinhalb Jahren agiert Mohsen Sefati bei Cariad, der Softwareeinheit von Volkswagen, als solcher. Auf seiner Visitenkarte steht: Head of AI Architecture and AI Capabilities. Klingt so kompliziert wie der Job an sich ist. „Automatisiert fahrende Autos zählen zu den komplexesten Systemen, die jemals entwickelt wurden“, sagt der KI-Manger, „Ich kann mir keine spannendere Aufgabe mit größerem Impact von KI vorstellen. Es gibt so viel Potenzial für Innovationen, und es ist ein sehr dynamisches Feld.“

Was steckt hinter dem Job eines KI-Managers?

Sefati hat in seiner Rolle als Führungskraft für künstliche Intelligenz bereits zwei Abteilungen dabei begleitet, neue KI-Technologien aufzubauen. Derzeit leitet er die Abteilung „Situation Interpretation and AI“. „Unsere Arbeit ist Teil der funktionalen Kette unseres Software-Stacks für automatisiertes Fahren“, erklärt Sefati, „Der Fokus meiner Abteilung liegt darauf, ein umfassendes kognitives Verständnis einer Fahrszene basierend auf den Interpretationen aus Wahrnehmung und digitaler Karte zu liefern.“ Dabei erstellt das Team Straßenmodelle, denen Verkehrsteilnehmende zugeordnet werden, und versuchen deren zukünftiges Verhalten vorherzusagen. „Diese Aufgabe ist im urbanen Raum besonders komplex, was durch den Einsatz von KI deutlich verbessert werden kann“, betont der Experte.