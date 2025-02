Polestar will sein Vertriebsmodell reformieren und seine Markenpräsenz auf dem deutschen Markt weiter ausbauen. Dafür setzen die Schweden nun auf ein sogenanntes „unechtes Agenturmodell“, das bereits in Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien sowie auf dem Heimatmarkt ausgerollt wurde. Dabei wird das bisherige Vorgehen des reinen Online-Vertriebs um ein Agenturmodell ergänzt, bei dem Vertriebspartner stärker in den aktiven Verkauf eingebunden werden, heißt es aus Köln.

Für diesen Schritt in die Welt des physischen Handels will die Geely-Tochter in Deutschland ihre permanenten Standorte von neun auf 17 erweitern. Davon sollen fünf Mitte des Jahres fertiggestellt und nicht nur nahe der großen Metropolen angesiedelt sein. „Mit der Anpassung unseres Vertriebsmodells legen wir die Basis für weiteres Wachstum und fokussieren uns nun noch mehr auf den Verkauf“, sagt Polestars Deutschlandchef Willem Baudewijns. Polestar entspreche damit dem Wunsch der Volvo-Vertriebspartner, ihre Expertise im direkten Kundenkontakt stärker zur Geltung zu bringen, so Baudewijns.

Direkt mit den Kunden in Kontakt kommen will Polestar künftig beispielsweise über die sogenannten Polestar Spaces. Einen solchen Showroom gibt es beispielsweise bereits in Bochum.