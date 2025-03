Wie Rouven Rüdenauer selbst in einem Post auf LinkedIn mitteilte, übernimmt der langjährige Mercedes-Fachmann mit Wirkung zum 1. März 2025 die Rolle als Chief Information Officer bei Mercedes-Benz Vans. „Die ersten Berührungspunkte in den letzten Tagen waren schon spannend. Ich freue mich sehr darauf, die Digitalisierung bei MB Vans als Teil dieses engagierten und energiegeladenen Teams voranzutreiben!", kommentierte Rüdenauer.

Rouven Rüdenauer ist seit fast zwei Jahrzehnten in verschiedenen leitenden Funktionen bei Mercedes tätig und hat sich kontinuierlich innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt. Nach seinem Einstieg als Trainee im Jahr 2005 übernahm er zunächst Rollen im Einkauf, unter anderem als Buyer für Motorkomponenten und später als Manager für Getriebeprojekte. 2014 wechselte er als Executive Assistant zum Head of Smart, bevor er 2016 die Verantwortung als Senior Manager für Procurement IT übernahm. Ab 2020 leitete er als Director IT verschiedene Bereiche innerhalb der Mercedes-Benz Cars Operations, darunter die IT für Produktionswerke und später für das gesamte Produktionsnetzwerk.

Seit 2023 ergänzt der frisch gebackene CIO zudem den Vorstand von Catena-X, wo er sich auf den Bereich Standardisierung, Zertifizierung und IP fokussiert. „Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer gesamten Wertschöpfungskette ist und bleibt ein bedeutender Erfolgsfaktor, vor allem in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit unserer Produkte für unsere Kunden. Catena-X als ein für alle Akteure nutzbares Datenökosystem schafft damit die optimalen Voraussetzungen für eine resiliente, effiziente, aber auch unabhängige und nachhaltige Produktion der globalen Automobilindustrie. Ich freue mich, diesen zukunftsweisenden Weg als Teil von Catena-X zu gehen,“ so Rüdenauer.