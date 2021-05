Es sollte eine Erfolgsstory werden: Nachdem die beiden süddeutschen Premiumhersteller BMW und Daimler im Februar 2019 die Parkplatz-App Park Now in ihr Mobilitätsportfolio Your Now aufnahmen, frohlockten viele Experten und Analysten, dass nun ein umfangreiches Ökosystem mit digitalen Diensten rund um die Mobilität der Zukunft entstehen könnte. Gut 2,5 Jahre später ist von dieser Euphorie nicht mehr viel übrig. Mit dem Verkauf von Park Now an den schwedischen Anbieter Easypark ziehen die beiden OEMs einen Schlussstrich unter ihren Ausflug in die Welt der digitalen Parkplatzdienste.

Und wenn es schon zwei Platzhirsche aus der Automotive-Welt nicht schaffen, mit ihrem Service in die schwarzen Zahlen zu rutschen, wie soll es da erst Startups und kleinen Mobilitätsprovidern gelingen, das Geschäft profitabel zu gestalten, mögen Pessimisten nun fragen. Doch an der eigentlichen Problematik – der zeit- und nervenaufreibenden Suche nach freien Parkplätzen in Innenstädten – hat sich kaum etwas geändert.

Bereits 2017 verwendeten die Deutschen nach einer Erhebung des Verkehrsanalysten Inrix jährlich 41 Stunden auf die Parkplatzssuche. Die verschwendete Zeit, der zusätzliche Kraftstoff und die zusätzliche Abgasbelastung durch den Suchverkehr kostete die Deutschen schon damals mehr als 40 Milliarden Euro. Und die Lage hat sich in den Innenstädten in den letzten Jahren nicht gerade entspannt – im Gegenteil: Durch die Coronapandemie hat das eigene Auto im Vergleich zu Sharing-Angeboten und dem ÖPNV wieder an Attraktivität dazugewonnen. Der zusätzliche Pkw-Verkehr wirkt sich dabei massiv auf die Parkplatzsituation in den Ballungsräumen aus.