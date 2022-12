Continental setzt auf den Corriere

Continental schickt derweil den Corriere zum Essenholen. Meist für die Mitarbeiter des Zulieferers am Standort Singapur. Der knapp 40 Kilogramm leichte und rund 30 Zentimeter hohe Lieferroboter, der bis zu 15 Kilo schwere Zuladung packt, bewegt sich mit 8 km/h vollautonom und autark durch den Straßenverkehr. Auch ihm hilft bekannte Technik aus dem Fahrzeugbau: GPS, Lidar, Ultraschall und hochauflösende Kameras an Front, Heck, Seiten und Unterboden. Dazu kommt eine selbstlernende Software, durch die der Robo unter anderem Fußgänger und deren Laufrichtung erkennt. Auch Ampelkreuzungen passiert das vierrädrige Wägelchen vorschriftsmäßig, rumpelt über Bordsteine und kann sogar Aufzüge nutzen. Kunden können per App mitverfolgen, wo sich der Corriere gerade herumtreibt. Angekommen, öffnet er nach Verifizierung per QR-Code seine Ladeklappe. Seit zwei Jahren wird der digitale Kurier erprobt und gilt den Conti-Ingenieuren als Antwort darauf, den Herausforderungen eines höheren Logistikaufkommens zu begegnen.

Sind autonome Roboter bereit für den Gehweg?

In der Tat geht Continental eine wesentliche Hürde an, an der bislang viele Projekte autonomer Roboter für die letzte Meile scheiterten: Wie sich sicher durch Passanten, spielende Kinder, Rollerfahrer auf mitunter engen Gehwegen durchwuseln? Wie das künftig besser gelingen kann, erforschen Wissenschaftler an der TU Bergakademie Freiberg und der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg um Sebastian Zug: „Wenn Post, Pakete oder Pizza in der Zukunft statt vom klassischen Lieferwagen von autonomen Robotern bis vor unsere Haustür geliefert werden, wird es auf den Geh- und Radwegen in Städten zu einer Konkurrenzsituation kommen“, sagt der Professor für Softwaretechnologie und Robotik an der TU Bergakademie Freiberg.