Das Marktvolumen für Mobilitätsdienste, die das eigene Fahrzeug ersetzen, betrug in Europa laut einer Strategy&-Studie Ende des vergangenen Jahres rund 127 Milliarden US-Dollar. Allein 17 Milliarden davon entfallen auf den deutschen Markt. Bis zum Jahr 2035 sei damit zu rechnen, dass sich das entsprechende Marktvolumen auf 549 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht. Für die Anbieter neuer Mobilitätsdienste also Grund genug, die Qualität der Services zu optimieren und mögliche Stellschrauben bei den Kosten zu nutzen. Um dies zu gewährleisten, hat unter anderem Bosch die neue Lösung Ridecare entwickelt, die den Zustand von Fahrzeugen erfasset.

Als erste Ridecare-Serienfunktionen hat der Zulieferer eine Rauch- und Schadenserkennung für Carsharing-Autos vorgestellt. Mit Hilfe einer Sensorbox im Fahrzeug und einer cloudbasierten Datenauswertung im Backend sollen Sharing-Anbieter in Echtzeit sowohl Informationen zu Schäden am Fahrzeug erhalten als auch einsehen können, ob Fahrgäste im Auto geraucht haben. In Folge sollen dadurch Reparaturen und Reinigungen schneller und bedarfsgerechter erfolgen können. „Wesentlicher Hebel für die Kundenzufriedenheit beim Carsharing ist ein jederzeit sicheres und komfortables Fahrerlebnis. Mit unseren Ridecare-Lösungen setzt Bosch einen neuen Standard für ein noch besseres Kundenerlebnis im Sharing-Markt“. sagt Harald Kröger, Geschäftsführer bei Robert Bosch.