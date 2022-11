Skepsis in Deutschland bleibt hoch

Weltweit wären laut der Studie zwar über 70 Prozent der Menschen bereit, auf ihr Auto zu verzichten. Voraussetzung dafür wäre aber die Existenz von attraktiven, autonom fahrenden Diensten. Bei den Nutzern, die heute schon auf Sharing-Angebote zurückgreifen, würden 87 Prozent sofort autonome Mobilität nutzen, so ein Ergebnis der Befragung. In Deutschland bleibt die Skepsis dagegen groß: Nur jeder dritte Deutsche würde seinen Weg zur Arbeit gern in einem autonomen Transportmittel zurücklegen. In den USA oder China sind es immerhin gut die Hälfte der Menschen, die sich den Arbeitsweg mit anderen teilen und autonom zurücklegen würden.

Die grundsätzliche Bereitschaft, geteilte autonome Fahrzeuge zu nutzen, ist zwar vorhanden, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägt. Mit 91 Prozent liegt China weit vorne, während erst knapp die Hälfte der Menschen in den USA und Deutschland dazu bereit sind. Diese Zurückhaltung habe verschiedene Gründe – nicht zuletzt gebe es nach wie vor große Sicherheitsbedenken. Besonders hoch wird dieses Risiko in die Technologie in den USA mit 59 Prozent eingeschätzt, Deutschland liegt mit 50 Prozent im Mittelfeld, während 41 Prozent der Chinesen derartige Risiken in der Technologie sehen.