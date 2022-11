Flugzeugbauer entdecken der Markt für sich

Neben vielen Start-ups agieren in diesem Feld inzwischen auch etablierte Flugzeugbauer, die natürlich allein aufgrund ihres Standings im Markt und ihrer Netzwerke in einer guten Ausgangsposition für künftige kommerzielle Angebote sind. Ein Beispiel ist Airbus, das mit dem CityAirbus NextGen ein eigenes eVTOL entwickelt: einen Viersitzer mit 80 Kilometer Reichweite und 120 Kilometer pro Stunde Reisegeschwindigkeit. Weitere Beispiele sind Boeing, das sich für 450 Millionen US-Dollar in den kalifornischen Start-up Wisk Areo eingekauft hat, und der brasilianische Flugzeugbauer Embraer, der Eve Air Mobility im Jahr 2020 als Tochterunternehmen ausgründete.

Doch über Erfolg oder Misserfolg der eVTOL-Vision entscheiden bei Weitem nicht nur die eigentlichen Fahrzeuge. Laurie Garrow, Co-Direktorin des Center for Urban and Regional Air Mobility am Georgia Tech Institute in Atlanta hat zusammen mit Kollegen mehr als 800 Veröffentlichungen aus den Jahren 2015 bis 2020 zur Urban Air Mobility in einer Metastudie analysiert, um wichtige Fragestellungen für die weitere Entwicklung des Feldes zu identifizieren. Die Studie ist 2021 erschienen und benennt vier Punkte: Erstens bedürfe es verfeinerter Nachfragemodelle, die die Zeiten und Situationen berücksichtigten, zu denen Reisende ein eVTOL nutzen wollen. Zweitens seien Simulationsmodelle nötig, die Vertiport-Standorte, Nachfrage, Preisgestaltung, Abfertigung und Luftraumrestriktionen in Zusammenhang brächten. Drittens müssten Einwegflüge und Parklimitierungen in Bedarfs- und Betriebsmodellen berücksichtigt werden. Und schließlich, viertens, seien realistischere tageszeitliche Energiebedarfsprofile für die eVTOLs nötig, um zu klären, ob die Stromnetze dafür geeignet seien. „Diese Probleme lassen sich nicht allein durch die Luftfahrt-Community lösen“, resümiert das Autorenteam.