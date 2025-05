Anfang April hat die Eclipse Foundation den dritten und letzten Teil einer Studienreihe zur Nutzung von Open-Source-Software im Automobil veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Befragung standen die technischen und organisatorischen Herausforderungen, vor denen Unternehmen beim Einsatz von Open-Source-Software in softwaredefinierten Fahrzeugen stehen. Die Studie wurde im Auftrag der noch jungen Software-Defined Vehicle (SDV) Working Group der Eclipse Foundation durchgeführt. Befragt wurden 300 Entwickler und Führungskräfte von OEMs und Tier-1-Zulieferern.

Die Ergebnisse zeigen: der Open-Source-Ansatz ist auch im Auto gekommen, um zu bleiben. Das verdeutlicht das Beispiel BMW. Der Konzern ist strategisches Mitglied der SDV Working Group und seit zehn Jahren in verschiedenen Projekten der Eclipse Foundation involviert. Das Infotainment in den BMW- und MINI-Modellen beruht seit dem BMW Operating System 9 auf dem Android-Open-Source-Projekt. Das markenprägende Kundenerlebnis entwickelt der OEM dann in Eigenregie auf der Grundlage dieses Stacks. Diese Herangehensweise wird sich mit dem Operating System X, das in den Fahrzeugen der Neuen Klasse zum Einsatz kommen soll, weiter fortsetzen. „Insbesondere bei Basisfunktionen und der Entwicklungstool-Kette sehen wir aber noch mehr Potenzial für den Einsatz von Open Source“, sagt Christian Salzmann, Vice President Global Software-Platforms, -Strategy und -Factory bei BMW.

„Wir haben unsere Entwicklungsprozesse angepasst, sodass wir an jeder Stelle im Softwareentwicklungsprozess theoretisch in der Lage sind, Open-Source-Komponenten einzusetzen“, so Salzmann weiter. Eine vollständige Angleichung von Open-Source- und Closed-Source-Entwicklungsprozessen sei jedoch schwer möglich, da sich die vertraglichen Beziehungen mit den Partnern in Bezug auf Lizenz- und Verantwortungsmodelle stark unterscheiden.