Der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie wirft auch sicherheitstechnische Fragen auf. Andererseits ergeben sich durch KI auch Lösungsansätze für sicherheitsrelevante Themen. Beim diesjährigen Automobil Elektronik Kongress loteten die Teilnehmer einer Paneldiskussion zu dem Thema die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sowie die Schnittmenge zwischen KI und Sicherheit aus. Ricky Hudi, Geschäftsführer bei Future Mobility Technologies, moderierte das Panel mit Vertretern von Qualcomm, BMW, Robert Bosch und NXP.

„KI im Auto ist kein neues Konzept“, sagte Nakul Duggal, Group General Manager of Automotive, Industrial and Cloud bei Qualcomm und betonte, dass sich KI im Automobilbereich seit mehreren Jahren in Bereichen wie Fahrerüberwachung und den frühen Tagen von ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) bewährt habe. „Unsere Erfahrung zeigt, dass KI bereits mit viel Sorgfalt eingesetzt wird, um mehr Sicherheit, besseres Situationsbewusstsein und besseren Kontext zu bieten.“ Sicherheit stehe im Auto beim KI-unterstützen Fahren immer an erster Stelle, so Duggal weiter.