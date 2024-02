| von dpa Technology

Intel kündigt für Werk Magdeburg höhere Transistoren-Dichte an

Intel will in seinem geplanten Werk in Magdeburg hochmoderne Chips mit einer noch nicht einmal angekündigten Fertigungstechnologie produzieren. Der Chipfertiger hat zudem Microsoft als namhaften Kunden für sein Auftragsfertigungs-Geschäft gewonnen.