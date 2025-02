Jeder in der Autoindustrie redet aktuell vom immensen Impact von künstlicher Intelligenz auf Produkte und Prozesse. Nicht minder spannend ist der Blick in virtuelle Welten: Metaverse, Mixed Reality und Spatial Computing sind Technologiefelder, die insbesondere im Design, Engineering oder Fertigungsplanung ungeahnte Effizienzgewinne versprechen. So auch bei BMW. In der aktuellen Folge fragen Pascal und Yannick bei Christopher Geyer und Torsten Schmitt von BMW nach, wie Mixed Reality bei den Münchnern konkret zu Einsatz kommt und wie ein App-Store zur Demokratisierung von Spatial Computing im Konzern beitragen kann.