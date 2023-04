Was den Job spannend macht

Aber was genau fasziniert Gehring an FOSS? „Es ergibt einfach Sinn“, sagt er und glaubt daran, dass man gemeinsam so viel besser sei. Häufig lasse sich durch die Nutzung von Open Source und Inner Source mehr Potenzial ausschöpfen als ohne. Zudem reizt ihn der Austausch mit der weltweiten Community, „mit Menschen von so vielen verschiedenen Hintergründen, die alle danach streben, Dinge zu verbessern“. Was ihn fasziniert, ist der Elan und die Motivation der Entwickler. „Außerdem bin ich sehr wissbegierig, lerne wirklich ständig etwas Neues“, sagt Gehring. „Das Thema hat eine ungeheure Dynamik und entwickelt sich rasant weiter, es wird nie langweilig!“ Wer Abwechslung liebt, das Verlassen ausgetretener Pfade und gern im Team arbeitet ist im FOSS-Universum schon mal gut aufgehoben. Was braucht es noch?

Diese Qualifikationen sollte man mitbringen

Klar, IT-affin sollte man schon sein und über ein gutes technisches Verständnis verfügen. Wesentlich seien aber auch diese Fähigkeiten, erklärt Gehring: Kreativität, Flexibilität, hohe Kommunikationsfähigkeit, Lösungsorientierung und Durchsetzungsvermögen. Auch nicht verkehrt: Etwas diplomatisches Geschick.

Gehring selber ist im Learning-by-Doing-Modus in seine Funktion hineingewachsen. Er stieß 2007 zu Mercedes-Benz-Tech Innovation. Im Gepäck hatte Gehring eine solide Ausbildung. Zunächst machte er ein Diplom in Informatik an der Universität Ulm. Es folgten ein Master-Studium der Mathematik in San Diego, ein Forschungsaufenthalt bei Microsoft Research, die Promotion an der Universität Ulm sowie etliche Lehraufträge an der Hochschule Ulm im Bereich Software-Entwicklung. Nach Tätigkeiten als Software-Entwickler, Projekt Manager und Scrum Master wurde er schließlich FOSS Ambassador.

Auch wenn seine Tage als Open Source Botschafter vollgepackt sind und er nach Feierabend mitunter seine Mission mit zahlreichen Aktivitäten zum Thema weiterverfolgt, bleibt noch Zeit das Ausland zu erkunden. „Ich liebe es, zu reisen und für jedes neu besuchte Land Länderpunkte zu sammeln“, erzählt Gehring. Außerdem ist er leidenschaftlicher Taucher und Dive Master. Nicht zuletzt taucht er nach Dienstschluss gern in Kneipen als Pub Quiz-Moderator auf – und das seit mehr als 20 Jahren. Überraschen könnte er dabei mit der Frage: Was macht eigentlich ein FOSS Ambassador?