Wie implementiert man künstliche Intelligenz im Unternehmen am besten? Einfach machen. Genauer gesagt: Mitarbeitende dazu befähigen. Und das in großem Stil. Dafür sorgt Michael Conrad. Er ist Head of Artificial Intelligence, Process Intelligence, Process Automation bei der BMW Group in München und hat eine Mission: „Wir bringen Künstliche Intelligenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: vom Einkauf über die Produktion bis zum Vertrieb“, sagt er. Sozusagen KI everywhere for everyone. Hunderte Anwendungen werden bei dem Autobauer bereits genutzt. Tendenz: stark steigend.

Das gelingt mithilfe der hauseigenen Data- und KI-Plattform, die, so Conrad, eine schnelle Skalierbarkeit von Use Cases im gesamten Unternehmen ermögliche. Einerseits durch die „Self-Service-Plattform“, auf der Mitarbeitende aller Fachbereiche und IT-Stellen in die Lage versetzt werden, eigene KI-Agenten für ihre Belange zu bauen und mit anderen zu teilen. Andererseits durch meist selbst entwickelte und maßgeschneiderte Applikationen für Experten des Autobauers, etwa Data Scientists. Beides verantwortet Conrad gewissermaßen als oberster KI-Creator im Haus.