BMW will KI-Kompetenzen für alle Mitarbeiter

Es dauerte keine drei Monate, bis die zwei Use Cases den Status eines Minimum Viable Product (MVP) erreicht hatten. Seit weiteren drei Monaten sind sie nun in der breiten Nutzung mit rund tausend Nutzern. „Wir bauen nun die nächste Welle an Use Cases, um das Thema generative KI zu skalieren. Parallel dazu bieten wir eine Plattform für generative KI an, auf der Fachbereiche wie beispielsweise der Einkauf Apps im Selfservice bauen können, die anschließend jeder bei BMW nutzen kann“, erklärt Tobias Altenbuchner, Tech Lead KI Anwendungsfälle im Einkauf bei der BMW Group IT. „Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeitende bei BMW sicher im Umgang mit der Technologie wird.“



Vor Einführung des Tender Assistant mussten die Mitarbeiter alle Informationen manuell zusammenstellen, was oft zeitaufwendig und fehleranfällig war. Nun aktivieren die Nutzer den Tender Assistant als Word-Add-On und die KI-Anwendung führt sie durch den Erstellungsprozess und fügt automatisch Inhalte aus Best Practices und früheren Ausschreibungen ein. Zunächst wird das gewünschte Template mithilfe eines KI-Vorschlags ausgewählt. Anschließend führt der Assistent den Nutzer Schritt für Schritt durch das Dokument, wobei er projektbezogene Abschnitte automatisch ausfüllt. Dennoch können die Mitarbeiter jederzeit manuell eingreifen, Änderungen vornehmen und das Dokument optimieren. „Seitdem der Tender Assistant im April live gegangen ist, erhalten wir kontinuierlich Feedback und verbessern das System weiter“, sagt Leuthold. Doch bei aller Automatisierung: Am Ende führt immer ein Mensch den finalen Check durch, um sicherzustellen, dass keine fehlerhaften Informationen herausgehen.