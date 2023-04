Sabine Scheunert verlässt Mercedes-Benz

Sabine Scheunert wird Mercedes-Benz nach fast sieben Jahren verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen, zu der es bisher keine genaueren Informationen gibt. Das bestätigte der OEM unter anderem in einer E-Mail an die automotiveIT. Die Managerin war Vice President Digital & IT für Sales und Marketing und hatte mitunter die Aufgabe, digitale Lösungen für personalisierte Kundenansprache zu entwickeln. Zudem baute sie die "Digital Unit" mit 100 neuen Stellen auf und führte zunehmend agile Arbeitsweisen beim Automobilhersteller ein. Scheunert ist seit 1998 in der Automobilbranche tätig und war vor ihrem Einstieg bei Mercedes bereits bei bei BMW und der PSA Peugeot Citroën Group tätig.

Kathrin Lehmann übernimmt die freie Position und wird den neu geschaffenen Bereich "IT Forschung und Entwicklung, Sicherheit und Daten" leiten. Lehmann ist derzeit Leiterin Customer Innovation und Maintenance bei SAP SE und wird an CIO Jan Brecht berichten. Sie wird unter anderem Softwareentwicklung und Innovation mit Nachhaltigkeit verknüpfen.