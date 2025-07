„Nahezu alle Unternehmen in der Automobilindustrie wandeln sich zunehmend zur Software Company“, sagt Michael Tenschert, Experte für Softwarelösungen im Automobilbereich bei Capgemini in Deutschland. „Dadurch sind die Geschäftsmodelle der meisten Zulieferer unter Druck und sie müssen sich neu erfinden, wenn sie am Markt relevant bleiben wollen.“ Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Trennung von Hardware und Software – denn so passe man sein Angebot an die Entwicklung an, die gerade bei den Herstellern geschieht.

So sieht das auch Christof Horn, Automotive-Experte bei Accenture: „Die Karten in der automobilen Value Chain werden gerade neu gemischt. Die früheren Gesamtpakete von Hardware und Software, die vom 1st Tier als Blackbox geliefert wurden, werden aufgeschnürt: OEMs brechen die traditionellen vertikalen Wertschöpfungsketten auf und kaufen horizontal ein“, beobachtet er.

„Eine Blackbox aus Hardware und Software zu liefern reicht nicht mehr aus“, erklärt Tenschert. „Die Software verschiedener Lieferanten muss flexibel und unabhängig in die Hardware der Hersteller integrierbar sein – und diese Integration muss früher im Entwicklungsprozess und Hardware-unabhängig erfolgen können.“ Nur so ließe sich die Time-to-Market erheblich reduzieren. Nicht zuletzt muss Software kontinuierlich aktualisiert und ausgerollt werden. Tenschert: „Daher sind Zulieferer im Vorteil, die über eine grundlegende Software-Kompetenz verfügen.“