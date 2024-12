Dass der Zeekr Mix den ID.Buzz auch mit cleverer Raumausnutzung und Variabilität des Mobiliars abhängt, mag technisch begeisterten, chinesische Kunden möglicherweise weniger bedeuten als Europäern, wenn sie durch die 148 cm breite und 133 cm hohe riesige Seitenpforte das Interieur betreten. Denn der Mix verzichtet auf B-Säulen. Es gibt Beinfreiheit ohne Ende. Fahrer- und Beifahrersessel drehen bis zu 270 Grad, ergänzen die Fondsitze sogar zu einem Doppelbett. Neun vorprogrammierte Wohnraum-Konfigurationen sind im Zentraldisplay abgelegt, können über Sprachbefehle von jedem Platz aus angesteuert werden. Spätestens, wenn sie die zahlreichen USB-Anschlüsse entdecken sowie die 220-V-Steckdosen zum Bestromen von Musikverstärker, Reiskocher, einer Espressomaschine oder Heizplatte fürs chinesische Nationalgericht Hotpot, dürfte die Vielfalt im Interieur auch chinesische Kunden begeistern.

Und wie fährt die chinesische Raumkapsel in den Händen eines Europäers, der zwar voller Bewunderung autonome Fahrfähigkeiten nutzt, aber noch viel lieber selbst das Lenkrad in die Hand nimmt? Nun ja, ziemlich unspektakulär – wie die meisten chinesischen Autos. Sehr gut dagegen: Bis 120 km/h sind Wind- und Abrollgeräusche nicht vernehmbar. Die Freizeitkapsel Mix überbaut Geelys (modernisierte) 800-V-Architektur, in der aktuellen Basisversion mit 310 kW/421 PS E-Motor an der Hinterachse. In 6,8 Sekunden geht’s auf 100 km/h. Die Leistung stellt eine von Geely entwickelte 76 kWh LFP-Batterie bereit, die mit bis zu 418 kW ultra-schnell nachladen soll (Laderate 5,5 C), zumindest anfangs. Angeblich vergehen nur 10,5 Minuten, um von 10 auf 80 Prozent aufzustocken.