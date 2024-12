Ob es an seiner schwedischen Heimat liegt, dass der EX30 beim Betreten automatisch das Bedürfnis seines Fahrers nach warmen Händen zu erkennen meint? Wir wissen es nicht. Doch Ende November bei sechs Grad Außentemperatur ist es eine durchaus angenehme Begrüßung. Allgemein heizt das Kompakt-SUV sehr schnell ein, was das Tragen einer Jacke selbst bei Kurzstrecken überflüssig macht. Doch bevor es überhaupt losgehen kann, beginnt erst einmal die große Sucherei. Im EX30 hat Volvo den Trend zum Minimalismus auf die Spitze getrieben. Haptische Knöpfe oder Regler? Auf den ersten Blick sucht man diese vergeblich. Lediglich die Regler zum Öffnen der Fenster sind am Ende der Armlehne in der Mitte übriggeblieben. Ebenso fehlt ein klassisches Cockpit hinter dem Lenkrad oder ein Head-up-Display. Der Blick nach vorn offenbart einem lediglich die Straße.

Was einerseits gut sein kann, sorgt spätestens beim Blick nach rechts, beziehungsweise in die Mitte auf den 12,3-Zoll-Touchscreen im Hochformat für Ablenkung. Immerhin: Ein Infrarotsensor auf der Lenksäule trackt die Augen des Fahrers zuverlässig und meldet sich zeitnah, wenn der Blick zu lange auf dem Tablet in der Mitte verweilt. Bei ersten Anzeichen von Müdigkeit, im Praxistest reichte ein einfaches Gähnen, blinkt eine Kaffeetasse in Weiß zusammen mit einer Meldung, die den Fahrer zum Einlegen einer Pause auffordert. Liegen noch stärkere Anzeichen von Müdigkeit vor, soll die Kaffeetasse in Rot blinken.