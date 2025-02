Übergang vom Werkzeug zum Spielzeug

Denn um die Leistungsfähigkeit des Heart of Joy zu beweisen, gibt es seinen Einstand in einem hoffnungslos überzeichneten Rennwagen, der die Elektronik mit vier Motoren und 18.000 Nm Drehmoment auf eine harte Probe stellt. Wenn das Heart of Joy mit dieser explosiven Kraft zurechtkommt, so die Logik, dann schafft es das in der Serie mit Leichtigkeit.

Mit den rasend schnellen Steuerzeiten wird das Superbrain zum feinfühligen Dirigenten der Fahrfreude und lässt die vier E-Maschinen so zusammenspielen, dass der potente Prototyp smoother denn je um die Kurven fährt: Das Auto erzeugt maximale Traktion und lässt sich zielgenau auf der Ideallinie halten, die Zahl der Regeleingriffe wird geringer, die Fahrspur präziser, die Straßenlage stabiler und das Grinsen in den Gesichtern der Entwickler breiter: Selten war der Übergang von Werkzeug zu Spielzeug so fließend wie bei diesem Prototypen, den sie beharrlich ihr Testrigg nennen.