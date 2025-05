Zwar hat der weltweit größte Autobauer im jüngsten Future Readiness Indicator des International Institute for Management Development vier Plätze gut gemacht. Insgesamt reicht es für Toyota bei der Bewertung der Zukunftsfähigkeit aber nur für Platz sieben. Investitionen in Marke und Kundenerlebnis seien unerlässlich, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, betont das Institut. Das nehmen sich die Japaner offenbar zu Herzen: Damit die Aufholjagd in Sachen Zukunftsfähigkeit weitergeht, setzt Toyota nun auf eine eigene Software-Akademie.

Auch mit der Weltpremiere des neuen Toyota RAV4 will der japanische Automobilkonzern einen Schritt in Richtung software-definierter Fahrzeuge und digitaler Mobilität gehen. Im Zentrum der sechsten Modellgeneration steht nicht nur eine neue Fahrzeugarchitektur und ein weiterentwickelter Plug-in-Hybridantrieb, sondern vor allem ein umfassendes digitales Ökosystem, das Toyota über die neue Software-Plattform Arene erschließt. Mit der neu gegründeten Software-Akademie sollen laut Toyota sowohl das Nutzererlebnis als auch die Entwicklungsgeschwindigkeit neuer sicherheits- und komfortrelevanter Funktionen deutlich verbessert werden. Was steckt dahinter?