Gemini ersetzt Google Assistant im Volvo

Die Einführung von Gemini bedeute einen Technologiesprung für die In-Car-Sprachassistenz, heißt es von den Schweden. Der auf multimodaler KI basierende Dienst verstehe natürliche Sprache deutlich besser als bisherige Systeme. In einer Demonstration auf der Entwicklerkonferenz wurde die Funktionalität anhand eines Volvo EX90 vorgestellt. Fahrer sollen künftig Nachrichten während der Fahrt diktieren, Übersetzungen in Echtzeit abrufen, Fahrzeugfunktionen via Handbuch abfragen oder ortsbezogene Informationen erhalten können – alles per natürlicher Sprache.

Gemini löst im Laufe des Jahres den bisherigen Google Assistant in Volvo-Fahrzeugen ab. Ziel sei es, die kognitive Belastung während der Fahrt zu verringern und dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, so die Unternehmen.

Volvo als Entwicklungsplattform für Google

Ein weiterer Aspekt der erweiterten Kooperation betrifft die Rolle von Volvo als Referenzpartner für Android Automotive OS. Künftig testet Google neue Funktionen und Updates zunächst auf Volvo-Fahrzeugen, bevor sie in die Android-Codebasis einfließen. Damit wird Volvo zur zentralen Hardware- und Softwareplattform für Googles Automotive-Entwicklung. Laut Patrick Brady, Vice President „Android for Cars“ bei Google, soll die intensivierte Partnerschaft nicht nur das Kundenerlebnis bei Volvo verbessern, sondern auch „neue Maßstäbe für die gesamte Automobilindustrie“ setzen.