Im Fahrzeug, in der Cloud, auf Mobilgeräten – Datenfluss und Softwareumgebung in Autos werden größer, komplexer, fragmentierter. Und anfälliger für Attacken. „Auch die Automobilindustrie entwickelt sich zunehmend zu einer Softwareindustrie, indem sie Autos online verkauft, Autos wartet und über Over-the-Air-Updates aktualisiert sowie durch den Verkauf von Daten“, sagt Ewald Munz, Head of Manufacturing, Automotive and Sustainability EMEA bei dem Softwareunternehmen Splunk, „Die Digitalisierung, das autonome Fahren und die erhöhte Konnektivität bringen zwar viele Vorteile, schaffen aber auch neue Herausforderungen für die Cybersicherheit.“

Neue Bedrohungen, ausgefeiltere Attacken

Dabei würden die Cyberattacken immer ausgefeilter: „Angreifer entwickeln ständig neue Methoden, um Fahrzeuge zu kompromittieren. So werden beispielsweise Zero-Day-Exploits eingesetzt, um Sicherheitslücken in der Fahrzeugsoftware auszunutzen“, berichtet Munz. Als Folge zunehmender Cyberrisiken müsse sich die Automobilindustrie mit einem sogenannten VSOC - vehicle SOC (Vehicle Security Operations Center) auseinandersetzen. Eine wichtige Triebkraft für den Aufbau eines VSOC, so Munz, ist UNECE WP.29, ein globales Regulierungsforum zur Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften.

Damit sei, wie bei jedem anderen Softwareunternehmen, eine Observability-Strategie erforderlich, um Leistung, Verfügbarkeit und Cybersicherheit aufrechtzuerhalten. Der wesentliche Baustein hierfür ist die lückenlose Echtzeit-Überwachung der gesamten IT-Infrastrukturen. Die Analysten von Gartner gehen davon aus, dass bis 2026 rund 70 Prozent der Organisationen, die Observability erfolgreich einsetzen, merkliche Wettbewerbsvorteile realisieren – von weniger und kürzeren Ausfallzeiten über resiliente IT bis hin zu schnelleren Entscheidungen.