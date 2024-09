Feinabstimmung bleibt Aufgabe des Herstellers

Für die Lösung aus Ilmenau spricht die einfache Integration in bestehende Systeme aller Art. „Wir haben keine speziellen Anforderungen an das im Fahrzeug verbaute Soundsystem“, erklärt der Fachmann. „Unsere Klang-Software kann ohne zusätzliche Hardware direkt mit gängigen Lautsprechern und Mikrofonen zusammenarbeiten.“ Bei der Anbindung an das Infotainmentsystem sind jedoch proprietäre Lösungen im Spiel, weil standardisierte Schnittstellen fehlen. Ingenieure des Automobilherstellers müssen daher die im Fahrzeug integrierte Elektronik fein abstimmen, damit die Algorithmen optimal mit den vorhandenen Lautsprechern interagieren, um den bestmöglichen Klang zu erzeugen.

Durch die Elektromobilität verändert sich der Fahrzeuginnenraum erheblich. Da der Platzbedarf für den Antriebsstrang geringer wird, entstehen neue Freiräume. „Da geht es um Fragen wie ‚muss der Subwoofer in die Tür oder können wir den weglassen?'", erläutert Sladeczek. Weil der Fokus in der Premiumklasse zunehmend auf dem Innenraumerlebnis liegt, gewinnen immersive Technologien an Bedeutung, mit denen sich Klangszenarien gestalten lassen, die Komfort und Unterhaltung im Fahrzeug steigern und sogar eine beruhigende Atmosphäre in Stresssituationen schaffen können.

3D-Sound bringt das Opernhaus ins Auto

Die Software für 3D-Audio im Auto basiert auf Erfahrungen aus Opernhäusern, Freilichtbühnen und Musikhochschulen, wo die Technologie, angesteuert durch mehrere leistungsstarke Computer, zum Einsatz kommt. Dort ist es unproblematisch, mehrere teure PCs mit hoher Rechenleistung zu verwenden. Selbst in teuren Luxusfahrzeugen arbeiten keine vergleichbaren Computersysteme. Die verbaute Hardware muss kosteneffizient sein, und die verfügbaren Rechenressourcen sind begrenzt. Deshalb passte das Fraunhofer IDMT seine Software so an, dass sie mit den reduzierten Ressourcen im Fahrzeugumfeld effizient arbeitet.

Sehr viel Aufwand erforderte auch das Anpassen an den Einsatzort Auto. Bei der Audioqualität arbeiten das Fraunhofer IDMT und die Hersteller eng zusammen. Klangmuster werden während Testfahrten entwickelt und durch Signalverarbeitung an verschiedene Umgebungsgeräusche angepasst.

Diese Anpassungsarbeit von der kanalbasierten zur objektbasierten Audioproduktion kostet Zeit, daher sind noch keine Fahrzeuge mit diesem System unterwegs. „Wir gehen davon aus, dass die ersten Fahrzeuge mit dieser Technologie im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen", zeigt sich Christoph Sladeczek zuversichtlich.