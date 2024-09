In Deutschland ereigneten sich laut Statista-Erhebungen im Jahr 2023 insgesamt mehr als 290.000 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden. Das sind rund 2.200 mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit Sachschaden stieg im Jahr 2023 auf rund 2,2 Millionen. Großes Potenzial diesem Aufwärtstrend entgegenzuwirken Unfällen sieht der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in Anwendungen, die in unmittelbaren Gefahrensituationen eine schnellere Informationsübertragung ermöglichen. Durch eine Warnung des Fahrers oder Verbesserung der fahrzeugautonomen Funktionen, zum Beispiel der Notbremsung, mithilfe von V2X verspricht man sich mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Insbesondere Unfälle mit schweren Personenschäden, etwa beim Überholen auf Landstraßen, könnten hierdurch vermieden oder in ihren Folgen gemildert werden.

Diese Meinung teilen unter anderem einige Automobilzulieferer, die ebenfalls auf mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch den Einsatz verschiedener Connectivity Use Cases hoffen. So zum Beispiel Zulieferer Bosch, der kürzlich eine cloudbasierte Anwendung mit dem Namen Road Hazard Service für den Nutzfahrzeugbereich ausrollte. Diese soll in Echtzeit Informationen über mögliche Gefahren auf der Route übertragen und so das Unfallrisiko erheblich mindern. Dazu gehören etwa Hinweise zu Unfällen, Falschfahrern, Starkregen oder Wind, liegengebliebenen Fahrzeugen oder eingeschränkter Sicht, etwa durch dichten Nebel. Seit Juni 2024 ist der Service laut Bosch millionenfach in der Pkw-Flotte eines führenden deutschen Automobilherstellers in Europa im Einsatz und hält nun auch Einzug in das Nutzfahrzeugsegment. Ab Dezember 2024 soll die Anwendung in ersten Lkw von Mercedes-Benz Trucks verfügbar sein.