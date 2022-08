Herr Bratzel, die Innovationen in den Zukunftsfeldern Vernetzung, Interfaces und autonomes Fahren haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Gleichzeitig geht die Innovationsstärke vor allem der traditionell starken deutschen OEMs kontinuierlich zurück. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Egal ob Vernetzung, autonomes Fahren oder digitale User Experience – diese Zukunftsthemen sind bei den Automobilherstellern in den vergangenen zehn Jahren auf der Agenda ganz weit nach vorne gerückt. In den letzten zwei bis drei Jahre stellen wir jedoch fest, dass die Zahl der CC-Innovationen ein Plateau erreicht hat oder sogar leichte Rückgänge zu verzeichnen sind. Das liegt daran, dass in vielen Bereichen über die gesamte Breite der Hersteller die „Low Hanging Fruits“ mittlerweile geerntet sind.

Was meinen Sie damit konkret?

Auf allen Technologiefeldern gab es am Anfang die Vorreiter, die mit neuen Technologien als erstes auf den Markt gekommen sind, dahinter folgen die Fast Follower und die Nachzügler. Bei vielen technologisch vielleicht nicht allzu herausfordernden Themen sind die Unternehmen jetzt auf ähnlichem Niveau. Hinzu kommen beispielsweise beim autonomen Fahren die – wie ich es nenne – die „Mühen der Ebenen“: Das Level 2 beziehungsweise 2+ ist weitestgehend in der Breite angekommen, da stellen wir nur noch wenig Innovationsdynamik fest. Dafür ist der nächste Schritt auf Level 3 und 4 nochmal eine enorme Anstrengung, bei der wir wieder deutlich mehr Innovationen erleben werden. Dafür braucht es dringend eine Überarbeitung der Fahrzeugarchitekturen, um beispielsweise mittels Over-the-Air-Updates bestimmte Funktionen in dem Bereich on Demand zu realisieren.

Die großen Gewinner dieses Jahr kommen aus den USA und Asien. Trend oder Momentaufnahme?

Erstmal sei klar betont: die deutschen OEMs sind immer noch stark beim Connected Car. Doch relativ gesehen holt Konkurrenz aus anderen Teilen der Welt spürbar auf. Chinas Hersteller bringen schon seit einigen Jahren stetig mehr Innovationen hervor, aber auch die USA holen nach einer Schwächeperiode wieder auf. Das liegt natürlich vor allem an Tesla, das in den letzten Jahren immer vorne mit dabei ist, aber auch alte Schwergewichte wie Ford oder GM machen ihre Hausaufgaben. Hinzu kommen einige Neuankömmlinge in der Branche wie Lucid, Rivian, Nio oder Aiways, die die Etablierten in den nächsten Jahren immer stärker herausfordern werden.