Es gibt wohl kaum ein fragileres Gebilde als die Lieferkette. In einer globalen Autoindustrie ist diese besonders anfällig. Ob eine Ever Given, die den Suezkanal blockiert, Angriffe der Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe, Naturkatastrophen wie Fukushima oder eine Pandemie, die die Chip-Produktion stark beeinträchtigt. Solche Ereignisse wirken sich auf die gesamte Lieferkette aus. Oft kennt man jedoch nicht alle Vorlieferanten und kann nur schwer erfassen, wer betroffen ist. Kurzum: Die Automobilindustrie kämpft mit unvorhersehbaren Bedarfs- und Kapazitätsschwankungen. Neben solch externen Unvorhersehbarkeiten führen manuelle und ineffiziente Zusammenarbeitsprozesse zwischen den Unternehmen zu Verzögerungen, Materialengpässen und hohen Kosten. Das Use Case Demand and Capacity Management (DCM) von Mercedes-Benz und BASF soll genau diese Probleme lösen, indem es den Datenaustausch in der Lieferkette verbessert und eine vorausschauende Planung ermöglicht.