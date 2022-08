Warum setzt Cariad auf Open Source?

Besonders augenfällig wird die neue Charmeoffensive gegenüber Kooperationspartnern und der weltweiten Entwickler-Community bei der VW-Tochter Cariad. Das krisengeschüttelte Software-Schnellboot hat in den letzten Monaten eine Partnerschaft mit einem Zulieferer oder Tech-Player nach der anderen verkündet. Für die Entwicklung von Mikrochips hat sich Cariad mit STMicroelectronics zusammengetan, beim autonomen Fahren in Richtung Level 4 kommen seit kurzem Bosch und der US-Chipriese Qualcomm ins Spiel. Für die Softwareplattform VW.OS selbst soll in den nächsten Jahren Blackberry QNX weiterhelfen.