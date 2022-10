Die Schiffe stauten sich kilometerlang vor beiden Kanaleinfahrten. 370 betrug ihre Anzahl am Tag der Freilegung. Die Konsequenzen der Blockade des Suez-Kanals durch das Containerschiff Ever Given spürten im März 2021 Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie seien jedoch nichts im Vergleich dazu, was passieren würde, wenn so etwas digital passiert, sagt Dirk Wollschläger, CxO Advisor beim Sicherheitsanbieter Netskope auf dem automotiveIT-Kongress. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Über die Hälfte der Unternehmen (52 Prozent) sahen sich im vergangenen Jahr mit Cyberangriffen konfrontiert. Dies geht aus einer Studie des Analystenhauses Techconsult hervor. Daher sei es essenziell, Daten durch eine saubere Zero-Trust-Umgebung zu schützen.

Datenzugriff muss hochflexibel sein

Frei übersetzt bedeutet der Zero-Trust Gedanke, nichts und niemandem zu vertrauen. Viele Unternehmen sehen darin die beste Chance, IT-Sicherheit zu gewährleisten. Das anfängliche Mistrauen bildet den Grundstein für späteres Vertrauen und resultiert in einem erhöhten Niveau an IT-Sicherheit, ist sich Michael von der Horst, Director Security von Cisco sicher. Heutzutage ändern sich die Arbeitsumgebung und das Nutzerverhalten permanent. Die Reaktionen der Sicherheitsstrukturen müssen sich auf diese volatilen Umgebungen anpassen, je nachdem, ob Mitarbeiter im Homeoffice, im Büro oder in einer komplett neuen Umgebung arbeiten. Die einzelnen Privilegien für User müssen der Situation angepasst werden. „Man darf nicht direkt jedem alle Rechte geben“, so von der Horst weiter. Und selbst wenn Mitarbeiter zu einer Zeit beispielsweise auf Finanzdaten zugreifen müssen und dabei die höchsten Rechte benötigen, eine halbe Stunde später aber nur Zugang zum Emailpostfach brauchen, müssen die Rechte flexibel angepasst werden.