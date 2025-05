Google-Schwester Waymo will im kommenden Jahr die Zahl ihrer Fahrzeuge mehr als verdoppeln. Aktuell macht Waymo mit über 1.500 Robotaxis mehr als 250.000 Fahrten mit Passagieren pro Woche in vier US-Städten. Bis Ende kommenden Jahren sollen mehr als 2.000 weitere Jaguar-Elektrofahrzeuge zu selbstfahrenden Autos umgebaut werden, wie Waymo in einem Blogeintrag ankündigte.



Außerdem sollen demnächst Fahrzeuge auf Basis eines Modells der chinesischen Automarke Zeekr in die Flotte kommen. Mit der Zeit sollen in einem neuen Werk in Arizona „zehntausende“ selbstfahrende Autos pro Jahr produziert werden können, hieß es. Einen Zeitraum dafür nannte Waymo nicht.

Das Werk in Mesa in Arizona entsteht gemeinsam mit dem kanadischen Automobilzulieferer Magna. Der Standort erstreckt sich auf über 22.000 Quadratmetern und soll hunderte neue Jobs in Mesa ermöglichen, erklärte Waymo. Die Google-Schwester nennt das Werk ein „Multi-Millionen-Dollar-Investment, das unsere künftigen Wachstumspläne unterstützt“.