Angreifer können sich seit Jahren Zugriff auf die Daten von Unternehmensservern verschaffen. Diese Daten sind allerdings meist verschlüsselt und liegen daher bislang ungenutzt in den Datenspeichern der Angreifer. Aber sobald bessere Quantencomputer verfügbar sind, die mit ihrer riesigen Rechenkapazität bisherige Verschlüsselungsverfahren knacken können, sind Geschäftsgeheimnisse wie wichtige Modellinformationen von Autos nicht länger sicher, befürchten Fachleute. Sie fassen diese Methode unter „store now, decrypt later“ zusammen.

Ab 2030 kommt Quantencomputing in der Breite an

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Arbeitshypothese aufgestellt, dass ab 2030 mit einem solchen Quantencomputer zu rechnen ist. Marc Geitz, der sich als Innovationsarchitekt bei den Telekom T-Labs in Berlin mit Quantentechnik beschäftigt, zählt die Hersteller von smarten Autos und generell von Produkten mit einer Lebensdauer von über zehn Jahren zu den gefährdeten Branchen. „Denn es dauert zehn Jahre, bis eine sichere kryptografische Lösung standardisiert, zertifiziert und in jedem Gerät auch korrekt umgesetzt wird“, erklärt er. Letztlich geht es darum, ob selbst noch ältere Daten quantensicher sein sollen. Und das ist bei vielen Betriebsgeheimnisse der Fall.

Professor Frank Wilhelm-Mauch vom Institut für Quantencomputeranalytik am Forschungszentrum Jülich hält die Problematik für nicht so dringend. „Es gibt ein Restrisiko für die Autoindustrie, dass man bis zum Bau eines Quantencomputers in den nächsten Jahren schnelle und große Fortschritte macht. Heute sind Quantenrechner im Vergleich zu klassischen Computern aber zu fehleranfällig“, sagt er. Die Fehler ließen sich zwar durch Größe ausgleichen, aber selbst wenn die zugrunde liegenden Qubits noch besser werden, bräuchte man eine Million bis eine Milliarde davon, um einen RSA-Schlüssel mit einer Länge von 2048 Bits zu knacken. Zum Vergleich: IBM stellte 2022 mit seinem Quantenprozessor Osprey mit 433 Qubits einen Rekord auf. Es wird also noch ein langer Weg werden. Zudem gehen Fachleute davon aus, dass zunächst Staatsgeheimnisse und militärisch hochsensible Informationen via Quantentechnik entschlüsselt werden und Wirtschaftszweige wie die Autoindustrie erst später ins Visier geraten.