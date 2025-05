Der Wandel zum Software-Defined Vehicle hat nicht nur die technologische Architektur im Auto verändert, sondern auch das Selbstverständnis vieler Entwicklungsabteilungen. Immer mehr Funktionen werden künftig nicht mehr als proprietäre Alleinstellungsmerkmale verstanden, sondern als „Commodity“, also als gemeinschaftlich genutzte Basis. Mit der Veröffentlichung seiner Connected Services-Plattform als Open Source trägt Harman diesem Wandel nun Rechnung.

Die Plattform ist Teil des Projekts Eclipse Connected Services Platform (ECSP) und richtet sich an Fahrzeughersteller, Flottenbetreiber sowie Drittentwickler. Ziel sei es, so Harman, die Entwicklung modularer, cloud-nativer Fahrzeugservices zu vereinfachen – etwa in den Bereichen Datenmanagement, Gerätekonnektivität, Nutzerverwaltung oder Streaming-Integration. Laut Unternehmensangaben könne ECSP bereits in der Serienproduktion für bis zu 100.000 vernetzte Fahrzeuge eingesetzt werden.