Einer Analyse von Porsche Consulting zufolge könnten Lufttaxis binnen 15 Jahren eine wichtige Rolle in der Mobilitätswelt spielen, allerdings sind hierfür auch immense Investitionen nötig. Der Analyse zufolge werde der Markt für vertikale Mobilität bis zum Jahr 2035 auf rund 32 Milliarden US-Dollar anwachsen. Um an diesen Punkt zu gelangen, seien jedoch auch Investitionen von mindestens 20 Milliarden Euro notwendig. Bevor ab etwa dem Jahr 2025 erste kommerzielle Strecken beflogen werden, müssten die Hersteller der Fluggeräte allein fünf bis zehn Milliarden Dollar in die Entwicklung investieren, so die Studie.