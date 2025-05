Erklärtes Ziel sei, die Technologie in die Breite zu bringen. „Dafür braucht es eine große Veränderung beim Thema Daten und Datenarchitektur. Die GenAI-Agenten können ausschließlich auf hoch-qualitativen Daten, die mit ebenso hoch-qualitativen Meta-Daten versehen sind, gute Ergebnisse liefern“, erläutert Diedering. Ein zentrales Thema sei daher der Aufbau einer BMW Group-Ontologie. „Erst indem wir den Daten mittels Metadaten Informationen dazu mitgeben, was sie genau bedeuten, und die Daten miteinander in Verbindung setzen, wird es für die KI möglich, diese Daten sinnvoll zu finden und aufzubereiten sowie Halluzinationen zu verringern oder zu vermeiden“, so die Expertin. Auch in SAP und im Microsoft Azure-Umfeld liegen Daten, die in der BMW Group-Ontologie zusammenkommen.

„Gerade bei der Datenarchitektur ist uns besonders wichtig, offene Formate zu verwenden – und dass die Anbieter offene Formate anbieten, damit wir die Daten Multicloud-übergreifend sehr leicht austauschen können“, konstatiert Michael Conrad. „Durch die logische Verbindung von Daten in einer Unternehmens-Ontologie werden wir in Zukunft die Möglichkeit haben, Daten wieder mehr zu dezentralisieren und sie einfach in der Quelle liegen zu lassen, statt sie an eine andere Stelle zu kopieren“, stellt Diedering auch fest. Das spare IT- und Cloud-Kosten.

Der OEM evaluiert laufend die GenAI-Lösungen am Markt, wie Microsoft Copilot oder SAP Joule. „Wir beobachten den Markt sehr intensiv, weil wir dort eine hohe Dynamik im KI-Umfeld sehen“, berichtet Conrad. Im Vordergrund stehe, eine höchstmögliche Flexibilität durch interne Kompetenzen, Eigenentwicklungen und Integrationen zu behalten, anstatt sich auf einen konkreten Technologie-Stack oder KI-Anbieter festzulegen. Aus BMW-Sicht hat sich diese Strategie bereits bewährt.