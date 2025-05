„Meiner Meinung nach ist es richtig, jetzt viel Vorarbeit zu leisten, damit die Entwickler leichter Software-definierte Funktionen schaffen können“, stellt der CEO fest. Als Beispiel aus der Praxis nennt Nürnberger eine Funktion, mit der ein Kunde für einen Wischblätterwechsel sehr einfach seinen Scheibenwischer per App in die Service-Position fahren kann. „Auf Basis des Sprachmodells kann funktionierender Code dafür innerhalb von 10 Minuten erzeugt werden. Bisher würde man mit einem 20-köpfigen Team neun Monate entwickeln, bis man die Perfektion erreicht hat“, so Nürnberger.

Wo hat Rust noch Probleme?

Aus Sicht von Ameye gibt es perspektivisch jedoch noch einige Hürden. Dazu gehöre etwa das Fehlen eines stabilen ABI (Application Binary Interface) in Rust, was oft noch C-Schnittstellen erfordere. Für die nächste Generation will man Rust in sicherheitskritischen Kontexten (bis ASIL B) einsetzen, um die Entwicklung fortgeschrittener Fahrerassistenzfunktionen zu erleichtern. Hier sei viel komplexer Code zum Beispiel für die Zusammenführung von Kamera- und Radardaten nötig, zugleich müssen sie funktional sicher sein.

„In diesem Bereich muss die Branche noch viel Arbeit leisten, um die ISO 26262-Prozesse an die Rust-Entwicklung anzupassen. Auch wenn es keine großen technischen Hürden für ASIL B gibt, müssen wir dennoch unsere Praktiken, Programmierleitlinien und die Tool-Nutzung gemeinsam anpassen“, sagt der Ampere-Spezialist. Für die höchste Sicherheitsstufe ASIL D könne es hingegen technische Hürden geben. Er empfiehlt, die Arbeit des offiziellen Safety-Critical Consortium der Rust Foundation zu verfolgen.

„Wir müssen auch die Einführung von Rust bei unseren Zulieferern verbessern. Einige ihrer Komponenten sind für die Sicherheit unserer Plattformen hochkritisch, und wir wissen, dass die verbesserten Sicherheitsmechanismen von Rust dazu beitragen können, die Systemkomplexität unserer Fahrzeuge zu reduzieren“, so Ameye. Gerade in Bereichen wie SoC Firmware (System-on-Chip), Hypervisor-Treiber (Virtualisierungs-Software) oder Konnektivitäts-Stacks seien diese Technologien äußerst vorteilhaft für die Gesamtresilienz des Fahrzeugs gegenüber Hackern.