Übereinstimmungen mit dem Management gibt es dagegen bei der Beurteilung der Produktivität. So meinen 61,1 Prozent der Mitarbeiter in der Autobranche, dass KI die Produktivität fördern kann. Das ist ein vergleichsweise hoher Wert. So sind die Mitarbeiter in der Kategorie IPvG deutlich skeptischer. Hier ist der Wert mit 29,8 Prozent nicht einmal halb so hoch. In der Logistik sind es sogar nur 26,8 Prozent. Der deutsche Mittelwert liegt mit 27,5 Prozent zwischen den zuletzt genannten Branchen.

Fehlendes KI-Wissen ausschlaggebend

Dass bei den Mitarbeitern in der Autobranche die KI-Skepsis so groß ist, liegt möglicherweise auch daran, dass das Wissen sehr rudimentär ist. So meinen nur 29,9 Prozent, dass sie über ein gutes KI-Wissen verfügen. 41 Prozent sind dagegen der Ansicht, dass ihr Wissen schlecht sei. Dieser Wert liegt etwa gleichauf mit dem deutschen Gesamtdurchschnitt (31,9 Prozent gut, 44 Prozent schlecht). Doch im Vergleich mit der IPvG-Branche sind die Zahlen deutlich schlechter. Hier geben 34 Prozent an, dass sie über ein gutes KI-Wissen verfügen. Besser ist man dagegen im Vergleich mit der Logistik-Branche. Hier stufen nur 14 Prozent ihr KI-Wissen mit gut ein, 55,6 Prozent meinen dagegen, dass ihr Knowhow schlecht sei.

Das Management ist gut beraten, sich intensiv mit der divergierenden Einschätzung über die KI-Möglichkeiten zu beschäftigen. Gartner empfiehlt dringend das Wissen und die Möglichkeiten von KI in Form weitreichender Mitarbeiterschulung zu verbessern. „Helfen Sie den Mitarbeitern, die Technologie zu verstehen, beispielsweise wie KI funktioniert, wie Prompts erstellt werden und wie man KI-Ergebnisse auf Voreingenommenheit oder Ungenauigkeiten prüfen kann“, lautet der Rat von Duncan Harris.