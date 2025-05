Mit der Einführung von Car Play Ultra verschärft sich der Wettbewerb um die digitale Schnittstelle im Auto. Apple dringt mit der neuen Version seines Infotainmentsystems weit tiefer in die Fahrzeuginfrastruktur vor als bisher – bis hinein ins digitale Kombiinstrument, zu den Anzeigen für Assistenzsysteme und in die Steuerung von Klima und Radio. Für OEMs stellt sich damit eine zentrale Frage: Geben sie einen Teil der Kontrolle über das Nutzererlebnis und die Datenhoheit an einen Tech-Giganten ab – oder riskieren sie, den Kunden aus dem Blick zu verlieren?

Pedro Pacheco, Vice President Analyst bei Gartner, sieht die Branche an einem Scheideweg. Während einige Automobilhersteller bereits Infotainmentsysteme entwickelt haben, die „besser“ funktionieren als Apple Car Play, hängt der Großteil noch hinterher. „Manche OEMs verlangen für Funktionen Geld, die Apple kostenlos bietet. Andere bieten schlicht die schlechtere UX“, erklärt Pacheco. Für diese Gruppen sei die Entscheidung schwierig: Entweder sie investieren massiv in eigene Softwarekompetenz – oder überlassen das Feld freiwillig externen Anbietern.