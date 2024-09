Software und KI sind wesentliche Treiber

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in den internationalen Software-Hubs?

Ich bin ein großer Fan von internationalen Teams. Die globale Zusammenarbeit ist entscheidend für unseren Erfolg. Wir haben verschiedene Hubs mit unterschiedlichen Stärken, und es geht darum, diese optimal zu nutzen. In Indien haben wir beispielsweise sehr starke Softwareentwicklungs-Teams, während wir in Europa hervorragende DevOps-Teams haben. Das ergänzt sich hervorragend.

Hat es eine Bedeutung, wo sich ein Hub befindet, besonders in Bezug auf bestimmte Themen oder wenn es um den Rollout geht?

Tendenziell ist es so, dass die Entwicklung eher in Indien stattfindet, und der Rollout kann dann an einer anderen Lokation sein. Trotzdem müssen die Teams eng zusammenarbeiten, da die Software ja auch weiterentwickelt wird. Es gibt da schon Unterschiede, und es braucht dafür auch verschiedene Fähigkeiten. Ich benötige starke Software-Developer auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rollout-Experten, die mit den Teams vor Ort arbeiten können, die sie trainieren und gut in der Kommunikation sind.

Müssen deutsche Unternehmen im Bereich Software auf ein internationales Kompetenznetzwerk setzen, da die Expertise in Deutschland nicht so stark ausgeprägt ist?

Da würden meine ehemaligen Kollegen in Walldorf aber aufschreien, wenn Sie das so sagen! (lacht)

Die Ausnahme SAP möchte ich gern durchgehen lassen. Dennoch es ist nicht so, dass Deutschland der Software-Entwicklungsstandort Nummer eins ist…

Ja, realistischerweise ist das auch so, weil die Ressourcen hier relativ teuer sind. Ich bin gespannt, was sich jetzt mit KI tut, vor allem mit der Nutzung von generativer KI. Auch bei uns ist sie heute schon Bestandteil unserer Arbeitsprozesse. Jeder Software-Developer hat mit Tools wie GitHub Copilot heute die Möglichkeit, seine Arbeit durch künstliche Intelligenz zu bereichern. Ich persönlich finde das faszinierend. Als ich mit dem Programmieren angefangen habe, gab es so etwas nicht. Heute können Sie schneller coden, als eine SMS zu tippen. Ich hätte es damals geliebt, so viel Unterstützung zu bekommen. Man gibt nur ein paar Befehle ein, und schon hat man einen ganzen Block an Code generiert. Das ist Wahnsinn! Oder diese ganze Dokumentation – meine Güte, die wird von allen Entwicklern gehasst! Auch die wird einem jetzt abgenommen, genauso wie das Testen und die Testfälle. Fallen wiederkehrende Aufgaben weg, entsteht Freiraum für Kreativität und Innovation. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen generative KI auch auf die Softwareentwicklung in Deutschland haben wird.