Während Audi die eigene Automotive-Kompetenz einbringen möchte, werde Lufthansa Industry Solutions die IT-Expertise in das Unternehmen einfließen lassen, so die Unternehmen. IT-Talenten soll im Rahmen der Zusammenarbeit ein „attraktives, Startup-ähnliches Umfeld“ geboten werden. Weitere Einzelheiten wie der Name des Joint Ventures sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Lufthansa Industry Solutions ist als Dienstleister für IT-Beratung und Systemintegration aktiv. Neben dem Mutterkonzern zählen rund 300 Unternehmen verschiedener Branchen zum Kundenstamm. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt an Standorten in Deutschland, Albanien, der Schweiz und in den USA rund 2.100 Mitarbeiter.