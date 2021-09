Bei Hackerangriff: Gegenmaßnahmen ohne Datenabbruch

Neben den neuen Vorschriften gibt es auch aktuelle Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet. Eine davon ist das VITAF-Projekt, in dem ein System entwickelt werden soll, das Hackerangriffe auf autonome und vernetzte Fahrzeuge schnell erkennt und wirksame Gegenmaßnahmen einleitet. Dabei soll der Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen und der Infrastruktur nicht unterbrochen werden, sodass ein sicherer Betrieb auch im Falle einer plötzlichen Cyberattacke gewährleistet bleibt.

„Zur sicheren Datenübertragung werden für die Bereiche V2V und V2I verschiedene Kommunikationsprotokolle etabliert. Dabei werden die Daten vieler Sensoren ausgewertet und auf Auffälligkeiten untersucht. Bereits vorhandene, bewährte Ansätze aus der IT, sowie Datenverschlüsselung durch kryptografische Methoden werden weiterentwickelt und auf die Automobilwelt übertragen“, heißt es in der Projektbeschreibung. An dem Projekt sind unter anderen das Fraunhofer Institut, die TU München und ZF beteiligt; Ende dieses Jahres soll es abgeschlossen sein.

Autobauer müssen auf Security-by-Design setzen

Die Vorgehensweise in diesem Projekt, bei dem „bewährte Ansätze aus der IT übertragen werden“, ist auch auf einem anderen Gebiet geboten. „Security darf kein nachträgliches Add-On sein“, sagt Juhan Lepassaar, Exekutivdirektor der European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). Seiner Ansicht nach muss die Automobilindustrie bei ihrer Software-Entwicklung einen „Security-by-Design-Ansatz“ verfolgen, bei dem die Cybersicherheit von Anfang an ein zentrales Element darstellt.

Dieses Prinzip ist bereits State-of-the-Art bei der klassischen IT-Software-Entwicklung. Es gehört zu einem übergeordneten Ansatz, der mit DevSecOps (Development-Security-Operations) bezeichnet wird. Knapp gesagt bedeutet das: Entwicklung ist ein Kreislauf aus Entwicklung/Modifizierung, Security-Check, Deployment/Update und Operations – und dann wieder von vorne. An solchen professionellen Entwicklungs-Standards mangelt es aber noch in der Autobranche.

„Das Fehlen von ausreichenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Software-Security ist ein großes Hindernis bei der Integration von Sicherheit in die Fahrzeuge“, heißt es in einem ENISA-Bericht über die Herausforderungen der Cybersicherheit in autonomen Fahrzeugen, und weiter: „Die Fahrzeugsystem-Entwickler sollten sich mal bei ihren IT-Kollegen umschauen.“ Eine Sichtweise, die in der Branche immer mehr Verbreitung findet.