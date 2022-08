Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich bei Valeo mit der Lidar-Technologie?

Wir haben fast 500 Entwickler und Ingenieure auf der ganzen Welt, die sich mit Lidar befassen. Die wichtigsten Standorte sind in Bietigheim-Bissingen und Prag – sowie in Kairo für die Software. Darüber hinaus haben wir einige Ingenieure in Frankreich, Südkorea, Japan, China, Indien und den USA. Die Produktion konzentriert sich jedoch ausschließlich auf das Werk im bayerischen Wemding. Es ist weltweit die einzige Produktionsstätte, die Automotive-Lidar in Serie herstellt.

Woher kommt dieser Vorsprung gegenüber der Konkurrenz?

Wir waren schlichtweg die Ersten. Bereits 1991 haben wir mit der Produktion von Ultraschallsensoren begonnen und unser Knowhow immer weiter ausgebaut. Das hat uns geholfen, auch komplexere Produkte wie Lidar zu industrialisieren. Zudem wussten wir auf Basis unserer dreißigjährigen Expertise im Bereich Fahrerassistenz, dass Lidar einen großen Unterschied machen würde. Als Ergebnis dieser Vision entschied sich unser damaliger CEO, Jacques Aschenbroich, zur Zusammenarbeit mit Audi. Damit konnten wir uns von der automobilen Konkurrenz abheben. Den anderen Tier-1-Zulieferern fehlte diese Vision.

Könnten neue Player diese fehlende Weitsicht ausnutzen?

In der Tat gibt es viele Startups, die sich an Lidar-Prototypen versuchen. Und das machen sie sogar ziemlich gut. Aber es handelt sich bislang nicht um Automotive-Produkte, die den Lebenszyklus eines Fahrzeugs überdauern. Diese neuen Player können versuchen, bei der Lidar-Expertise aufzuholen. Dafür müssten sich jedoch Unternehmen, Entwicklungsprozesse, Fähigkeiten und Qualitätsstandards an die Automobilbranche anpassen. Dieser Wandel von einem Non-Automotive- zu einem Automotive-Unternehmen ist extrem schwierig und kann Jahrzehnte dauern. Zudem fehlt es vielen Startups an der engen Verknüpfung von Forschung, Entwicklung und Fertigung: Sie haben die Produktion nicht im eigenen Haus, sondern sind auf Outsourcing angewiesen. Das macht es nahezu unmöglich, dem anspruchsvollen Herstellungsprozess gerecht zu werden. Die Ingenieure für Produkt und Produktionsstätte sollten Teil des gleichen Unternehmens sein. Alles andere behindert die Skalierung und erfordert eine aufwendige Koordination mit dem produzierenden Tier-1-Partner. Wir haben von Beginn an alles in einer Firma entwickelt. Dieser Vorteil wird schnell unterschätzt.