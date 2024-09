Die ISO 26262 ist eine internationale Norm, die sich auf die funktionale Sicherheit von elektrischen und elektronischen Systemen in Straßenfahrzeugen konzentriert. Ein zentrales Konzept dieser Norm ist die Klassifizierung der Sicherheitsanforderungen durch Automotive Safety Integrity Levels (ASIL). Diese Levels helfen dabei, das Risiko von Ausfällen in sicherheitskritischen Systemen zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. Die ASIL-Klassifizierung reicht von A (niedriges Risiko) bis D (höchstes Risiko) und wird verwendet, um die notwendige Sorgfalt und Strenge bei der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten festzulegen. Infotainment-Systeme sind in der Regel ASIL B-Systeme, autonome Fahrfunktionen in der Regel ASIL D. „Die Sicherheitsanforderungen sind vier bis sechs Größenordnungen höher und damit auch der Aufwand and Tests, Verifikation, Validierung, Absicherung und Freigabe", erklärt Jan Becker von Apex.AI.