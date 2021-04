Beim Begriff der „Streaming-Daten“ liegt die Assoziation mit den explodierenden Datenbergen nahe, die Entertainment-Dienste tagtäglich durch das Internet schicken. Doch Netflix und Co. sind schon lange nicht mehr die einzigen Anbieter, die auf Streaming setzen: Auch in der Autobranche ist die Idee inzwischen angekommen. Unter anderem adressiert Porsche den Trend, Daten nicht per Stapelverarbeitung, sondern im Streaming-Verfahren zu bearbeiten, mit der neuen Datenplattform Streamzilla.

Die hierfür genutzten Informationen werden von verschiedensten Geräten wie etwa Sensoren erzeugt und mit Hilfe der Plattform gesammelt und verarbeitet. Dadurch werden sie für Analysen nutzbar, die Einblicke in die Organisation erlauben, erklärt Sridhar Mamella, der Streamzilla als Plattformmanager bei Porsche verantwortet. Um die Vorteile des Systems zu veranschaulichen, lohne sich der Blick auf den Unterschied zur Stapelverarbeitung von Daten: „Die Stapelverarbeitung ist eine effiziente Methode, um große Datenmengen zu verwerten, allerdings nicht, wenn diese noch in Bewegung sind“, erklärt Mamella. „Im Gegensatz dazu ermöglicht uns die Stream-Verarbeitung, die Daten und Informationen in Echtzeit zu analysieren und sofort Einblicke zu erhalten.“ Bei Porsche werden Data-Streaming-Technologien unter anderem im Verkauf, der Produktion und Logistik sowie bei vernetzten Fahrzeugen und der elektrischen Ladeinfrastruktur eingesetzt. „Die Stammdaten eines Fahrzeuges sind nach seiner Produktion initial angelegt. Nach dem Verkauf des Fahrzeugs können sich diese Daten mehrfach verändern, zum Beispiel durch den Austausch einer Fahrzeug-Komponente oder durch ein Software-Update“, erläutert Mamella. Die Plattform helfe den entsprechenden Mitarbeitern dabei, Historie und Änderungen der Daten an verschiedene Systeme im Vertrieb zu verteilen.

In einem vernetzten Fahrzeug wie etwa dem Porsche Taycan können mithilfe des Systems Sensordaten verarbeitet und die erlangten Erkenntnisse genutzt werden, um den Fahrer in Echtzeit zu unterstützen. Dabei kommen sowohl Verhaltensdaten, etwa zur Lenkung, Bremsung, Geschwindigkeit oder dem Verbrauch, als auch Diagnoseinformationen zum technischen Zustand des Fahrzeugs zum Einsatz.