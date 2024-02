Im Jahr 2022 waren laut Bundesumweltamt 48,5 Millionen Pkw in Deutschland gemeldet. Seit 2008 nahm der Bestand um mehr als 20 Prozent zu – Tendenz weiter steigend. Viel Platz- und Ressourcenverbrauch für einen vergleichsweise mäßigen Effekt. Denn im Schnitt nutzen nur 1,5 Personen pro Fahrt ein Auto. Individuelle Fahrten sollten nicht grundsätzlich verteufelt werden, aber muss dafür ein Auto angeschafft werden, das 23 Stunden am Tag rumsteht?

Es schlägt die Stunde des Carsharings. Ein geteiltes Fahrzeug könne bis zu 20 private Pkw ersetzen, argumentieren Apologeten dieser Mobilitätsform. Ein Wert, über den sich sicher diskutieren lässt. Fest steht aber: Wer ein Auto mit anderen teilt, wird eher geneigt sein, auf ein eigenes zu verzichten. Außerdem steigen Sharing-Nutzer laut Analysen eher in den ÖPNV und leihen sich nur dann ein Auto, wenn alles andere zu umständlich wäre.

Tatsächlich scheint das Modell nach Jahrzehnten wieder in Schwung zu kommen - gerade 2023 sind die Carsharing-Flotten deutlich gewachsen. Nach Daten des Branchenverbands CarSharing (bcs) waren zum Stichtag am 1. Januar 2024 in Deutschland rund 5,51 Millionen Fahrberechtigte bei den verschiedenen Anbietern registriert – gut eine Million oder 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der verfügbaren Autos wuchs um 27 Prozent auf 43.110. Insgesamt waren Angebote zum Auto-Teilen in 1.285 Gemeinden verfügbar, was einem Plus von 203 Kommunen entspricht.

Auch auf Anbieterseite gab es einen Zuwachs. Bei den stationsbasierten Diensten betrug das Plus gegenüber dem Vorjahr 44, so dass die Gesamtzahl nun bei 293 Unternehmen liegt. Stärkste Anbieter sind Stadtmobil, Cambio, TeilAuto und Book-n-Drive. Im Free Floating traten zwei neue Wettbewerber in den Markt ein, der nun sechs Teilnehmer zählt. Die größten sind Miles und ShareNow.