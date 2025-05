Dass die deutsche Autoindustrie unter Druck steht, wurde auch beim prostep ivip Symposium in Berlin deutlich. Die Situation sei „wirklich, wirklich herausfordernd“, bekannte Thomas Kamla, der als CTO unter anderem die Entwicklung des ID.1 bei Volkswagen verantwortet: „Wir müssen unsere Geschwindigkeit erhöhen und unsere Kosten drastisch senken. Deshalb müssen wir intensiv an der Methodik, an Prozessen und an unserer Toolchain arbeiten – denn das ist die Grundlage für unsere zukünftige Effizienz“, so Kamla, der zugleich prostep ivip-Vorstandsmitglied ist.

Die große Hoffnung liegt also auf dem Software-defined Vehicle (SDV) und dem digitalen und AI-basierten Zwilling, der die Aufwände stark reduzieren soll. Unter dem Aspekt der starken Veränderungen gab auch der ivip prostep Verein eine Anpassung seiner Strategie bekannt. „Die Situation hat sich dramatisch verändert, nicht nur mit Blick auf geopolitische Themen, sondern auch durch Software-definierte Produkte und den Fortschritt in der Künstlichen Intelligenz“, stellte Tomohiko Adachi von Mazda fest. Der Verein wolle ein Leuchtturm in dieser Veränderung sein.