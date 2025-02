Noch immer hallt das Börsenbeben, welches die chinesische KI Deepseek ausgelöst hatte, nach. Und auch die Ankündigung des chinesischen Marktführers BYD, seine KI-Funktionen Auge Gottes zukünftig ohne Mehrpreis in alle Modelle einzubauen, war ein weiterer Paukenschlag. Dabei setzt der OEM auch auf die KI von Deepseek: BYD will sie in seine Xuanji-Fahrzeugsoftware einbauen und nutzt Deepseek in seinem neuen Fahrerassistenzsystem DiPilot. Das günstigste Modell mit dem Auge Gottes ist somit in China bereits für deutlich unter 10.000 Euro erhältlich. „In den nächsten zwei bis drei Jahren wird fortschrittliches intelligentes Fahren zu einer unverzichtbaren Ausstattung wie Sicherheitsgurte oder Airbags werden. Bis dahin werden Autos ohne fortschrittliche intelligente Fahrsysteme eine Minderheit der Verkäufe bilden“, prognostiziert BYD-Gründer und Vorstandsvorsitzender Wang Chuanfu.

Doch ohne entsprechende Hardware ist Gottes Auge blind. Um die intelligenten Fahrfunktionen zu verbessern, habe BYD neben intelligenten Fahrchips, verschiedenen Kameras und Radarsensoren auch die Leistung des intelligenten Cockpits für alle Produkte, die auf die intelligente Fahrversion aktualisiert wurden, verbessert und nutzerfreundlicher gestaltet, so Wang. Die Sanktionen der USA beschleunigen die Entwicklung eigener Hardware. BYD hat jetzt die Fähigkeit erreicht, Sensoren selbst herzustellen und zu verkaufen. Beispielsweise sollen Millimeterwellen- und Ultraschallradare in den eigenen Versionen von BYD leistungsfähiger als Zulieferprodukte sein, verspricht der OEM.