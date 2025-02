Die Schlagzeilen der Branche werden von teils drastischen Stellenkürzungen dominiert. Rund jeder fünfte Job könnte in der Autobranche in den kommenden Jahren wegbrechen, heißt es einer Studie des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Hauptursache sei die Transformation zur Elektromobilität. Hauptbetroffene sind Beschäftigte im Maschinenbau und der Metallbearbeitung. Heißt aber auch: Nicht überall kreist die Kettensäge. Es gibt Chancen, gerade im Engineering. Außerdem spielen demographischer Wandel und unveränderter Fachkräftemangel Hochqualifizierten in die Hände. Nur: Wer ist und wird künftig gefragt sein?

„Die Jobs für die breite Masse an Talenten sind aktuell stark umkämpft – das gilt auch für den Engineering-Sektor“, beobachtet Philipp Riedel. Der Geschäftsführer von Avantgarde Experts, einem Personaldienstleister, der Fach- und Führungskräfte im Bereich Mobility & Tech vermittelt, sagt: „Viele große Unternehmen, wie Konzerne aus der Automobilbranche, stehen durch die aktuelle Volatilität am Markt vor der Herausforderung, sich ‚gesundschrumpfen‘ zu müssen.“ Doch trotz sinkender Einstellungsbereitschaft spürten Unternehmen den Transformationsdruck: „So trifft eine weiterhin hohe Projektlast auf eine teilweise reduzierte Stammbelegschaft.“ Die Chancen stünden gut für Experten, die offen für flexible Arbeitsformen sind und spezielles Fachwissen in gefragten Disziplinen mitbringen.

Diese Jobs sind jetzt und in Zukunft gefragt

Nur: Welche sind das? „Punkten kann jetzt, wer in aktuell noch Nischendisziplinen Expertise aufweisen kann, wie etwa in der Batterieentwicklung, Ladeinfrastruktur, bei Nachhaltigkeitsprozessen oder ganz gezielt über Wissen im technischen Vertrieb und der Prozessoptimierung verfügt“, zählt Riedel auf, „Hier erkennt man klar den Trend und Bedarf: Effizienzsteigerung und gleichzeitig ein Zusammenwachsen der bisher häufig isolierten Branchen Mobility, Tech und Energy“. Gefragt seien Experten, die sehr gute Schnittstellenarbeit zwischen den unterschiedlichen Disziplinen leisten können und interdisziplinäre Denk- und Problemlösungsansätze beherrschten.