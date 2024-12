Januar bis März

Dass die Digitalisierung mittlerweile sämtliche Prozesse in der Automobilindustrie bestimmt und dennoch weiterhin eine der zentralen Herausforderungen in Branche ist, dafür musste es nicht erst 2024 werden. Dass das Thema nun aber auch auf der Landkarte der obersten Chefetage der OEMs zu finden ist? Keine Selbstverständlichkeit. Gleich im Januar setzte BMWs Finanzvorstand Walter Mertl eine Duftmarke: Der „Herr der Zahlen“ bei den Münchnern stellte nicht nur neue Finanzmittel in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht, sondern berichtete zudem über ein neues Vorstandsgremium, das sich exklusiv um die Belange von KI und Co. bei BMW beschäftigt.

Was die Autoindustrie in Sachen Digitalisierung des Fahrzeugs selbst im Köcher hat, dafür ist eigentlich die Consumer Electronics Show Anfang des Jahres in Las Vegas mittlerweile einer besten Gradmesser. In diesem lag der Fokus der OEMs vor allem auf einem Thema: künstliche Intelligenz. ChatGPT und Co. halten jetzt auch Einzug in die User Interaction und sollen das Nutzererlebnis auf ein neues Komfort-Level hieven.